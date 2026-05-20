東京・奥多摩町の山中で見つかった上半身がない遺体。警視庁はクマに襲われた可能性も視野に捜査を進めています。夏の観光シーズンを前に、遺体が見つかった現場周辺でも不安の声が広がっています。■地元住民「夕方はもう出ない」東京の最西端に位置する奥多摩町には、サル、シカやニホンカモシカ、そして、ツキノワグマも生息しています。その奥多摩町で19日、上半身がない状態の遺体が発見されました。警視庁によりますと、遺体