20日の東京株式市場で日経平均株価の終値は、前の日より746円安い5万9804円でした。終値で6万円を割り込むのは、5月1日以来およそ3週間ぶりです。中東情勢の先行きに不透明感が拭えず、原油価格高騰によるインフレへの警戒で長期金利の高止まりが続いています。この流れを受けて、日経平均株価は一時1200円以上値を下げました。市場関係者は日経平均株価について「これまで過熱感があった」とし、「長期金利の高止まりをきっかけに