これまでに6人が逮捕された栃木県の強盗殺人事件。指示役とみて逮捕された20代夫婦の妻は、犯行当日もSNSを更新していました。生後7カ月の子供がいる中で、なぜ犯罪に手を染めたのでしょうか。長いネイルを見せながら、音楽に合わせポーズをとる女。この動画がSNSに投稿された日、女は残忍な事件を起こしたとみられています。5月14日、栃木・上三川町で起きた強盗殺人事件。少年4人と、その指示役とみられる夫の竹前海斗容疑者（28