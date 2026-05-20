きょう（20日）午後、栃木県宇都宮市で停車中の車が燃えているのが見つかり、運転席から1人の遺体が見つかりました。きょう午後3時15分ごろ、宇都宮市中島町で「車から火が出ている」と110番通報がありました。警察によりますと、市道に停車中の車が燃えていて、駆けつけた消防隊がまもなく消火しましたが、運転席から1人の遺体が見つかったということです。遺体の性別や身元は分かっておらず、警察が火事の原因とともに身元の特定