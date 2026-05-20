岩手県西和賀町の山林の沢で20日、損傷の激しい男性遺体が見つかった。周辺でクマが目撃されており、通報を受けた地元消防や県警北上署は、山菜採りに出かけていた近くに住む農業男性（85）がクマに襲われた可能性が高いとみて調べている。署などによると、男性は同日午前5時ごろに外出した。家族が自宅から約300メートル離れた沢で遺体を発見した。服がはぎ取られ、引っかかれたような傷痕があった。駆け付けた消防隊員らが