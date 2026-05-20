急成長するインドへの進出に関心を持ってもらおうと、ビジネスセミナーが開かれました。 【写真を見る】急速な発展遂げるインドへの進出に関するセミナー盛況 ｢可能性秘めている｣ 中小企業の担当者など約300人が参加 名古屋銀行が開催 セミナーには、インドへの進出に関心のある中小企業の担当者や社長など、約300人が参加。進出における手続きの流れや、インド政府の経済政策など、ビジネスを行う上での基礎