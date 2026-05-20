日本テレビ系「おどる！さんま御殿！！」が１９日、『ネオ北関東ｖｓ旧北関東』をテーマに放送され、群馬代表の中山秀征らが出演した。東京五輪・スポーツクライミングの女子複合で銅メダルを獲得した野口啓代さん（３６）もプロフリークライマーの夫、楢崎智亜（２９）とともに登場した。野口さんは茨城出身で、楢崎は栃木出身。県ごとのアピール合戦のため、離れた場所に座っており、司会の明石家さんまが「ご夫婦なのに離