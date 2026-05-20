石川県白山市の放課後学童クラブで、男性支援員による女子児童への性的虐待などが起きていたことが分かりました。虐待は合わせて5件にのぼるということです。社会福祉法人佛子園・雄谷 良成 理事長：「児童並びに保護者の皆さまに、多大なる苦痛と不安と与える事案が発生しましたことにつきまして、法人として深くお詫び申し上げます」 20日、会見を開いた石川県白山市の社会福祉法人「佛子園」。その内容は…平本 駿介 記者