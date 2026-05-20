大相撲夏場所１１日目（２０日、東京・両国国技館）、大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）が幕内正代（３４＝時津風）に送り出されて８敗目（３勝）。４日間を残して負け越しが決まった。審判長の九重親方（元大関千代大海）は「元気がないと言うしかない。しっかり来場所は原因を探ってやらないと。心配ですね。見た感じ、痛いところ、故障しているところはヒザしかない。しっかりやっていくでしょう」と指摘した。琴桜にとって大関