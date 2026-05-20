アンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピットの長女ザハラが、この度米アトランタにある女子大学の名門スペルマン大学を卒業した。卒業式にブラッドの姿はなく、また父の苗字であるピット姓を名乗っていないことが改めて浮き彫りになった。【写真】アンジェリーナ・ジョリーそっくり！ピット姓削除の娘シャイロがK‐POPのMVに出演Page Sixによると、先週末に行われた同大学の卒業式で、ザハラは証書授与のために壇上に呼ばれ