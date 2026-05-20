20日朝、石川県能美市でクマの目撃が相次ぎました。市や警察などはパトロールを行い、クマへの注意を呼び掛けています。中田 智輝 記者：「こちらは午前6時過ぎにクマが目撃された能美市の現場です。クマはあちらの竹やぶの方に逃げていったとのことです」能美市によりますと、20日午前6時すぎ、能美市緑が丘で通行人から「クマを見た」と警察に通報がありました。 さらに20日朝は、能美市の松が岡と泉台町でクマの目撃