タレントの中島史恵が20日までにInstagramを更新。最新写真集のショットを披露し、ファンを喜ばせた。【写真】中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！“大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。現在は、ディスコ「FOOMYS」もプロディースしており、ディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜