「ホロライブ」所属VTuber・大空スバルさんが、20日までにチャンネル登録者数200万人を突破。たくさんのホロメンやファンからお祝いの声が集まっている。【動画】大切な仲間との出会いを「神様からの贈り物」と語るスバルさん（1：17：56ごろ）スバルさんは、ホロライブ2期生として2018年9月にデビュー。2021年7月の100万人突破から約5年をかけ、200万人の大台に乗った。19日に行われた配信『【＃大空スバル200万人】200万人