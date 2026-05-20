5月18日、お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロ（40）がバラエティ番組『耳の穴かっぽじって聞け！』（テレビ朝日系）に出演。インフルエンサーやYouTuberの“テレビ進出”について語った持論が、ネット上で賛否を呼んでいる。番組内の企画「東ブクロの緊急毒出しノート」で、東ブクロは「インフルエンサーやYouTuber、もう簡単にテレビに出すのはやめませんか？」と切り出した。続けて、「こっちの世界に飛び込む勇気も実力