ABEMAのオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』第4話が19日配信。第4話では、女性陣の友人を招いてホームパーティーを開催。現役アナウンサーのゆかの友人代表として、お笑いコンビ・レインボーの池田直人が登場した。【写真】ABEMA西澤アナ、初の婚約破棄で涙本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなけれ