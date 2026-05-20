巨人は１９日のヤクルト戦（いわき）に２―０で勝利。６試合連続２点差以下での勝利となり、２年ぶりの７連勝を飾った。ヒーローは７回無失点で待望の今季初勝利を挙げた戸郷。平山の先頭打者本塁打、大城の適時打も大きかったが、途中出場の門脇も守備で大きく貢献した。８回に泉口の代走で起用されて盗塁を決め、そのまま遊撃の守備に入った。１死から１番・長岡の三遊間寄りの強烈な打球を逆シングルで難しいハーフバウン