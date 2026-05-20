◆東都大学野球春季リーグ戦最終週第２日▽国学院大６―１青学大（２０日・神宮）「勝ち点を挙げた方がＶ」となる直接対決で、青学大が国学院大に敗れて勝ち点を逃し、全日程を終了した。史上初の７連覇はならなかった。熾烈なＶ争いが展開され、「戦国東都」の異名を持つハイレベルなリーグで、実に６連覇と尋常ならざる強さを誇った青学大の連覇が、ついに止まった。０−０の５回。それまで好投していた先発サウスポーの田