頻繁な白髪染めに疲れてしまったなら、ハイライトで白髪を馴染ませる方法がおすすめです。今回ご紹介するのは、40・50代がぐっと垢抜けて見える「白髪ぼかしボブ」。伸びても境目が気になりにくい白髪ぼかしボブなら、“白髪染め無限ループ”にサヨナラできるかも。ぜひ次回のオーダーの参考にしてみて。 自然な立体感が生まれ、こなれ感アップ ナチュラルな仕上がりの白髪ぼかしボブ。ハイライトで白