◆東都大学野球春季リーグ戦最終週第２日▽国学院大６―１青学大（２０日・神宮）「勝ち点を挙げた方がＶ」となる直接対決で、国学院大が青学大に勝利。全５校から勝ち点を奪う完全優勝で、７季ぶり５度目のＶを成し遂げた。熾烈な優勝争いが展開され、「戦国東都」の異名を持つハイレベルなリーグで６連覇中と尋常ならざる強さを誇った青学大を止め、史上初の７連覇を阻止した。０−０の５回。国学院大打線はそれまで好投して