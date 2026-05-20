◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２０日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡ・宮崎敏郎内野手（３７）が２０日、広島戦（マツダ）に「４番・三塁」で先発出場。初回２死二塁で迎えた第１打席で初球をスイングした際、左すね付近に自打球を受けて途中交代した。宮崎はトレーナーらに肩を担がれてベンチ裏に下がり、そのまま戻ることはなかった。代打・勝又は投手のグラブをはじく内野安打でつないだが、続く佐野が二ゴロに倒れ