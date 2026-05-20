復活したうどんのだしが出る蛇口 高松空港 高松空港にはかつて「うどんだし」が出る蛇口があり、観光客などの人気を集めていました。しばらく提供の休止が続いていましたが、復活を望む声を受けてうどんだしのサービスが20日、再開しました。 高松空港2階の土産物店。 その一角にうどんのだしが出る蛇口が復活しました。 「うどん」と書かれたのれんや、移動式屋台のような車輪。上には「かけ」や「ざ