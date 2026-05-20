サンリオの人気キャラクター、ハローキティの劇場用映画の監督に「モアナと伝説の海2」のデヴィッド・デリック・Jr.と、「Ultraman: Rising」のジョン・アオシマが起用された。2019年に製作が発表されていた同作は、ニューライン・シネマとワーナー・ブラザース・ピクチャーズ・アニメーションが手掛け、2028年7月21日に全米公開予定となっている。 【写真】やはり人気はワ