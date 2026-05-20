明日21日(木)は、九州〜東北の広い範囲で朝の通勤・通学の時間から本降りの雨となり、北陸や東海、関東の沿岸部などでは警報級の大雨のおそれがあります。西日本・東日本の太平洋側沿岸では風も強く、横殴りの雨の所もあるでしょう。大気の状態が不安定なため落雷や竜巻などの突風に注意が必要です。九州〜東北で雨や雷雨警報級の大雨のおそれも明日21(木)は、前線が本州付近に停滞、日中は山陰沖まで北上し、その後、22日(金)に