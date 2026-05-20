チュニジア人MFフセム・トカに日本、ロシア、トルコのクラブが注目移籍市場に精通するルディ・ガレッティ記者が、自身の「X」アカウントでチュニジア代表MFフセム・トカに日本のクラブから獲得の打診があると報じた。北中米ワールドカップ（W杯）で日本代表と対戦するチュニジア代表だが、トカは残念ながら最終メンバーに残ることはできなかった。それでもチュニジアの名門エスペランスとの契約が今季限りで満了するMFには、多