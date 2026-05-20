日本音楽著作権協会（JASRAC）が20日、東京・けやきホールで2026年定例記者会見を開催し、2025年度の著作物使用料徴収額が過去最高となる1523億2000万円を記録したことを発表した。前年度比5.4％増となり、1500億円台に到達するのは初めて。分配額も1518億5000万円となり、こちらも過去最高を更新した。【写真】喜びが滲み出る…大森元貴受賞コメント増収をけん引したのは、サブスクリプションサービスや動画配信を中心とした