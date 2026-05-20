◇MLB ドジャース5-4パドレス(日本時間20日、ペトコ・パーク)ドジャースが9回に相手の絶対的守護神メイソン・ミラー投手からノーヒットで勝ち越し点を奪い、勝利をつかみました。4-4の同点で9回表の攻撃をむかえたドジャースは、ここまでセーブ率100％と圧倒的な安定感をみせていた守護神メイソン・ミラー投手と対峙します。すると1死からマックス・マンシー選手が粘りを見せ、フルカウントからアウトローの厳しいコースに投じられ