ディズニー＆ピクサーの大人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー５』の公開を記念し、スペシャル映画鑑賞マナー映像が全国のイオンシネマで上映されることが決定した。あわせて、新キャラクター“テック・トリオ”の姿が映し出された映像の一部が解禁された。【動画】新キャラ“テック・トリオ”も登場する映像の一部今回上映されるマナー映像は、ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシーらおなじみのキャラクターに加え、本作