◇東都大学野球1部国学院大６―１青学大（2026年5月20日神宮）国学院大が7季ぶり優勝を飾った。直接対決を制し、青学大の史上初7連覇を阻止。勝ち点5の完全優勝となった。優勝を争う一戦らしく序盤は緊迫した投手戦。試合が動いたのは5回だった。国学院大が1死満塁のチャンスで、4番・田井志門外野手（4年＝大阪桐蔭）の右前2点タイムリーで先制。さらに1死満塁と攻め、5番・石野蓮授外野手（3年＝報徳学園）が、高校