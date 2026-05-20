ブリヂストン・レディースの開幕を前に、取材に応じる古江彩佳＝袖ケ浦CC袖ケ浦女子ゴルフのブリヂストン・レディースは21日に千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦で開幕し、米ツアーを主戦場とする古江彩佳と馬場咲希が出場する。20日はともにプロアマ戦で最終調整し、古江は「米国のオフが重なり、出たかった大会に出られた」と語り、馬場は「上位に入って大会を盛り上げたい」と奮闘を誓った。メジャーのエビアン選手権を含む米ツアー通算