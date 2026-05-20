各地で真夏日の観測が相次ぐ中、千葉県の水田では灌漑設備のケーブル盗難により水不足が発生し、稲作への影響が広がっている。さらに新潟県のキャンプ場でも設備の盗難被害が確認されるなど、猛暑に加え相次ぐ窃盗が地域の生活や産業に影響を及ぼしている。各地で「真夏日」田んぼで“カラカラ”17日も244地点で真夏日を観測するなど列島に“暑さが前倒し”で到来した。そんな暑さや水不足が懸念される水田に、新たな被害が出て