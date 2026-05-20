「広島−ＤｅＮＡ」（２０日、マツダスタジアム）ＤｅＮＡの宮崎敏郎内野手が自打球を当てて負傷交代した。「４番・三塁」でスタメン出場したが、初回２死二塁で迎えた１打席目で、自打球が左膝下付近を直撃。その場から動くことができず、トレーナーとコーチが駆けつける事態となった。その後、トレーナーらの肩を借りて、治療を受けるためにベンチ裏へと引き揚げた。その後、相川監督がベンチを出て交代を告げ、代打・勝又
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