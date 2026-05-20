香川県三豊市で発行された「住民票の写し」と「住民票記載事項証明書」の「移動前住所」の項目で、住所の表記に誤りがあったということです。 三豊市によりますと、新しいシステムに移行した際に設定ミスにより発生したもので、今年（2026年）1月5日以降に発行された1,573部について表記に誤りがあったということです。表記ミスによる個人情報の漏えいはなく、三豊市ではシステム更新の際には事前の動作テストを確実に行うととも