Netflixは、NHKの過去のドラマ作品を6月22日から順次配信すると発表した。大河ドラマや連続テレビ小説など、2027年初頭にかけて合計19作品が追加される。 6月22日から配信される第1弾は、大河ドラマ「軍師官兵衛」、連続テレビ小説「まんぷく」、ドラマ10「昭和元禄落語心中」、プレミアムドラマ「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」、ドラマ10「宙わたる教室」、ドラマ10「東京サラダボウル」の6作品