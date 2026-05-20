焼肉チェーン『牛角』で暑い日にぴったりのガツン系フェアが開催される。2026年5月20日から6月24日の期間限定で実施する「牛角元気祭り」では背徳感たっぷりの7品が登場。いったいどんなラインナップなのか。にんにく・うま辛で食欲を刺激！インパクト大のメニュー7品が登場期間限定開催の「牛角元気祭り」では、「“にんにく”と“辛うま”をテーマに、食欲を刺激するスタミナ系メニュー全7品」（同社）が販売される。暑い日に