アマゾンは、Prime Videoで映画「国宝」のデジタル購入配信を本日から開始した。価格は3080円。6月6日からは、Amazonプライム特典対象作品として見放題独占配信を開始する。 (c) 吉田修一／朝日新聞出版 (c) 2025映画「国宝」製作委員会 映画「国宝」は、吉田修一の同名小説を原作とし、李相日が監督を務めた作品。主人公の稀代の女形・立花喜久雄を吉沢亮が演じ、その親友でありライバルとなる大垣俊介を横浜流星が演