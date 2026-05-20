Jリーグ屈指の地域密着クラブ、川崎フロンターレ。2017年のリーグ初制覇を皮切りに強豪として一目置かれるピッチ内での強さはもちろん、ピッチ外でのユニークなプロモーションでも知られる彼らが今、熱量を持って注力している領域がある。それが公式アプリ「モバフロ」だ。「スタジアムのキャパシティ約2万5000を上回る4万の大台に、アプリのダウンロード数はまもなく届こうとしている」この数字が意味するものは何か。SNSで手