Jリーグ屈指の地域密着クラブ、川崎フロンターレ。2017年のリーグ初制覇を皮切りに強豪として一目置かれるピッチ内での強さはもちろん、ピッチ外でのユニークなプロモーションでも知られる彼らが今、熱量を持って注力している領域がある。それが公式アプリ「モバフロ」だ。「スタジアムのキャパシティ約2万5000を上回る4万の大台に、アプリのダウンロード数はまもなく届こうとしている」この数字が意味するものは何か。SNSで手
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 畑で全身焼けた男性発見 鹿児島
- 2. 栃木強殺 被害者の犬も殺害か
- 3. 「既婚者合コン」ブームの実態
- 4. 空海も修行 広島の霊火堂が全焼
- 5. 上海でナイフ男 日本人も店内に?
- 6. 「謎の風邪」福岡県で患者増加
- 7. 「オモウマい店」店主が物議醸す
- 8. 特定失踪者の男性、国内で発見
- 9. 伏見稲荷で外国人が竹に落書きか
- 10. 是枝監督新作 カンヌで酷評の嵐
- 1. 畑で全身焼けた男性発見 鹿児島
- 2. 栃木強殺 被害者の犬も殺害か
- 3. 「既婚者合コン」ブームの実態
- 4. 空海も修行 広島の霊火堂が全焼
- 5. 「謎の風邪」福岡県で患者増加
- 6. 特定失踪者の男性、国内で発見
- 7. 伏見稲荷で外国人が竹に落書きか
- 8. 7人を強姦殺害「腰から下は獣」
- 9. 21人死傷 男「不安なかった」
- 10. 24日から「10年に1度の高温」か
- 1. ナメられない「優しい人」とは
- 2. 「嫌味な人」への最大の反撃
- 3. 定年夫を激怒させた妻のひと言
- 4. 男「青ざめた」7年の実刑判決
- 5. 宮崎被告のInstagram投稿が波紋
- 6. 「断れば無視」部下まで懲戒処分
- 7. 「大阪都構想」法定協議会の設置、大阪維新の会市議団が賛成決定…住民投票は来春の統一地方選と同日へ
- 8. 蓮舫氏が当選無効にならない理由
- 9. 全身の神経に腫瘍 小5で難病判明
- 10. 教師による性犯罪多発の「構造」
- 1. 上海でナイフ男 日本人も店内に?
- 2. ピザハット 160億円超の損害賠償
- 3. エボラ出血熱 死者さらに増加か
- 4. UFOから4種の宇宙人種を回収か
- 5. 26隻がホルムズ海峡を通過か
- 6. 過激ダンスが「公然わいせつ」と告発されたファサ、“全裸状態”で起きた衝撃の事故を告白
- 7. 大声や咀嚼音…外人客マナー指摘
- 8. 露へ派兵怖い 北で深刻な事態に
- 9. 邦人負傷「人生で一番の恐怖」
- 10. 英人観光客、ポケセンに大興奮
- 1. 新AIモデル「Gemini Omni」発表
- 2. キリン価格改定 ビール値下げ
- 3. 鉄鋼大手3社 収益力に差あり
- 4. 仕事デキる人の「文末のひと言」
- 5. 「酒よりマシ」命を削った働き方
- 6. 94%の市区町村で計算ミスの税金
- 7. 4月分の給与明細 なぜ明細にせず
- 8. セブン増量祭り「上げ底」払拭か
- 9. PayPay 6月2日から始まる大改悪
- 10. 日清オイリオ 一部商品が休売へ
- 11. 【大手・中小企業のブランド担当者が注目！】もう、AIにブランドの世界観を崩させない。“らしさ“をコントロールするAIツールをアマナが開発！
- 12. 伊豆の絶壁に珍物件あり 全貌は
- 13. 日本橋でマンション買った理由
- 14. セブン マカロンアイス限定発売
- 15. 完全養殖の鰻「世界初」一般販売
- 16. ナフサ影響で…薬の容器足りない
- 17. 100年に及ぶ日比谷野音のクロージング公演『SOUND OF HISTORY -since 1923-』待望の映像化！
- 18. はま寿司 110円→132円に値上げ
- 19. 仲間っぽい 並ぶジムニーに反響
- 20. 【テスト投稿】海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説！2026年9月稼働「KSK2」が変えるAI税務調査の全貌
- 1. 「エフェクトと効果音がこんなにも大事なんだ！」って教えてくれる同人動画がスゴイ：世永玲生の電網マイノリティ
- 2. レゴ スーパーマリオ64発表。「ボムへいのせんじょう」「さむいさむいマウンテン」、ピーチ城がハテナブロックから
- 3. おばけ探知機「ばけたん」に「言霊チューナー」がついた！
- 4. 北朝鮮のOS"時代遅れ"明らかに
- 5. B-BOY彫刻家・小畑多丘も参加。現代アート界の新星が集結する「現代美術期待の新星5人展」開催
- 6. iPhone/iPod touch用Twitterクライアントアプリ「Tweet ATOK」を無償ダウンロード提供 ジャストシステム
- 7. 固定通信契約でスマホ利用料が割引！KDDI、au向けお得サービス「auスマートバリュー」を発表
- 8. 創造的デジタル体験時代の幕開け ――「コードアワード2014」開催の背景
- 9. ドコモオンラインショップにて「らくらくスマートフォン3 F-06F」の「Xiデビュースマホ割」が増額！10年以上利用のiモードケータイやらくらくホンからの機種変更なら実質0円に値下げ
- 10. 転がるドロイドBB-8をファンが自作。スター・ウォーズ新作そっくりの再現度
- 11. 建築が変えるロンドン：「アーキテクチャー・アワード」2015年受賞作品
- 12. 東京五輪に合わせて5G商用サービス提供開始へ！総務省が仙台で開催した「電波利用推進セミナー2015」にて将来の携帯電話電波利用について語った【レポート】
- 13. シェールオイル採掘で地震多発
- 14. スターウォーズを「絵文字」だけで再現してみた
- 15. DTI SIM ダブル放題使ってみた
- 16. 新型Nexusのスマホはアプリランチャーを新しくしてホーム画面のデザインを一新する可能性
- 17. 中国の億万長者は「ポロ」に熱狂している：画像ギャラリー
- 18. 漫画家・西島大介、ブロックチェーンを考える：10/11発売『WIRED』VOL.25への寄稿によせて
- 19. NTTドコモ、Android 7.0 Nougat搭載のハイエンドスマホ「V20 PRO L-01J」を発表！5.5インチWQHD液晶や4GB RAM、デュアルカメラ、サブディスプレイ、ハイレゾ対応クアッドDACなど
- 20. ディスプレイに載せてダイヤルを回すなど、直感的な操作を可能にするMicrosoftの新入力端末「Surface Dial」を使うとこんな感じ
- 1. 萩原清調教師 病気のため急死
- 2. 森保J落選の三笘に吉報舞い込む
- 3. W杯選外の守田「後悔ないです」
- 4. 大谷の目覚ましい復調支えた人物
- 5. 大谷出場試合で卓球女子豪快投球
- 6. 坂本花織氏から結婚報告なく落胆
- 7. ネイマール選出に元仏代表が苦言
- 8. ホ軍資金不足で…村上宗隆放出?
- 9. 長谷部コーチ「W杯はずっと先」
- 10. ドラ1野手 巨人から放出の可能性
- 1. 「オモウマい店」店主が物議醸す
- 2. 是枝監督新作 カンヌで酷評の嵐
- 3. 森口博子が過去の「性被害」告白
- 4. イモトが減量「命に関わるので」
- 5. アイドル下着姿流出 謝罪が波紋
- 6. 子に命名 使うべきでない文字は
- 7. 渡邊渚「発作で心身ボロボロ」
- 8. 小泉の破局報道に業界は肯定的か
- 9. 篠田麻里子の近影に「もはや誰」
- 10. 「高畑裕太系」篠原の長男に疑問
- 1. 初心者の悩み解決 全身を筋トレ
- 2. セクハラ殺しに「やりすぎ」の声
- 3. ザ・ボディショップのクリスマス向けバス＆ボディケア - 焼きリンゴやベリーの香り
- 4. 認知症なのに…母の衰えない話術
- 5. 『重見えヘア』から脱却！【40・50代】長さそのままでも◎「レイヤーヘア」
- 6. 40代から科学的に美しく痩せる術
- 7. Yunth×トイ・ストーリー限定デザイン登場♡人気美容液が特別パッケージに
- 8. 今すぐ【業務スーパー】へ走れーーーッ！！ マニアが買ってる「おやつ」に注目
- 9. 12星座【我が道を行く】ランキング 水瓶座は変人と思われてもやりたいことをやる！
- 10. 意外とバリエーション豊富。大人気ボブのヘアアレンジはミランダ、テイラーらを参考に