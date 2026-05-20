ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！今回のお題は6文字のひらがな。制限時間は1分です。頭をやわらかくして、隠れた単語を見つけ出してみましょう！ あなたは何秒でひらめきますか？問題：「う も き こ ぐ ひ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。う も き こ ぐ ひヒント：最後の文字は「も」答えを見る↓↓↓↓↓正解：ひこうきぐも正解は「ひこうきぐも」でした。▼解説「飛行機雲