timeleszの原嘉孝さんは5月19日、自身のInstagramを更新。世界的俳優とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】原嘉孝＆世界的俳優のツーショット「ジャン・レノさん！！？」原さんは、俳優のジャン・レノさんとのツーショットを投稿。東京芸術劇場シアターウエストで上演中の舞台『らくだ』を鑑賞した後に撮影したのでしょうか。世界的名優と日本のトップアイドルの異色のツーショットです。原さんは「どんな出来事