プレミア昇格に向けて意気揚々と前進していたサウサンプトン。だが……(C)Getty Imagesメンバー発表の4日前に行われた秘密の会合34歳になる天才が“檜舞台”に帰ってくる。現地時間5月18日、史上最多6度目の世界一を目論むブラジル代表は、北中米ワールドカップ（W杯）に向けたメンバー26人を発表。ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）やラフィーニャ（バルセロナ）、マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）とい