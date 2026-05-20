中東情勢の悪化により、塗装資材の供給や価格高騰などが深刻さを増しています。石川県塗装工業会は20日、石川県に安定供給に向けた支援などを要望しました。◇若宮塗装工業所・若宮良裕専務…「こちらに塗られているのが塗料。今回1か月ほど納入までに要している」石川県金沢市の浅野川にかかる橋で行われている塗装工事の現場では、さびを防ぐコーティングなどの作業が行われていました。中東情勢の緊迫が続き、塗装作業に欠かせ