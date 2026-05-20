「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」モスバーガーを展開するモスフードサービスは、5月20日から、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）において、主要原材料に動物性食材を使わず、野菜と穀物を主原料に使ったハンバーガー「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」を新たに販売する。併せて、既存の「ソイパティ」シリーズも全ラインアップをリニューアルする。同社は、「さまざまな事情・志向があるお客様同士が