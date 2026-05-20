「Paneeel SUPER SLIM」生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、LEDシーリングライト「Paneeel SUPER SLIM（パネール スーパー スリム）」を、5月19日からドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や家電量販店、Amazonなどのオンラインストアで発売した。国際的な水銀規制の流れを受け、来年末までに日本国内でも一般照明用の蛍光灯の製造・輸出入の終了に伴い、従来の蛍光灯照明からLED照明への切り