青山商事は、近年の記録的な猛暑やクールビズのウエアリングの変化といった社会背景から、ビジネスでも安心して着用できる「ハーフパンツ」を5月19日から洋服の青山限定100店舗および、公式オンラインストアで発売する。洋服の青山からビジネス向けハーフパンツを発売するのは初めてとなる。現在、夏のビジネススタイルは転換期を迎えている。東京都が「東京クールビズ」を拡充し、都庁でもハーフパンツ着用が容認されているほか、