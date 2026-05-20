四国電力も無断で法廷内の録音行為です。これは四国電力の内部調査でわかったもので、10年ほど前から複数回、自社が関係する一部の民事訴訟で、裁判長の許可を得ずに社員が法廷内でのやりとりを録音していたということです。理由は「社内の報告書を正確に作成するため」で、再発防止のため、裁判がある日には改めて関係者に注意喚起するなどしているということです。法廷内の無断録音をめぐっては、きのうまでに中部電力、九州電力