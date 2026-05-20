エディオンは、5月22日から、同社のプライベートブランド「e angle」において、サーキュレーター「ANGL−AFA15−A−W／GY／PB」の販売を開始する。エディオン全店と、同社のインターネット通販サイト（エディオンネットショップ）で取り扱う。サーキュレーター「ANGL−AFA15−A−W／PB／GY」は、上下・左右の独立した首振りに加え、これらを同時に作動させる「立体首振り」が可能。エアコンと併用することで、夏場は足元の冷気を、