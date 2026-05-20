◇セ・リーグDeNAー広島（2026年5月20日マツダ）DeNAの宮崎敏郎内野手（37）が自打球で負傷交代するアクシデントに見舞われた。初回2死二塁の場面で、初球のファウルが左すね付近に直撃。苦悶の表情を浮かべながらその場で動けなくなり、足を引きずりながらトレーナーら2人に両肩を抱えられてベンチに退いた。ベンチ裏で治療を受けたが、代打・勝又がコールされた。試合序盤での交代に球場は騒然とした雰囲気に包まれた