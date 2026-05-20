郵便物の回収業者の入札などで便宜を図った見返りに、あわせて120万円相当の賄賂を受け取ったとして、日本郵便東京支社の元社員の男が警視庁に逮捕された事件で、先ほど、日本郵便東京支社が会見を行い、「チェック機能が働いていなかった」と謝罪しました。警視庁によりますと、日本郵便株式会社法の加重収賄などの疑いで逮捕されたのは、日本郵便東京支社の元社員・米田伸之容疑者（37）です。米田容疑者は、郵便・物流オペレー