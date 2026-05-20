女子ゴルフのブリヂストン・レディースは21日から4日間、千葉・袖ケ浦CC袖ケ浦Cで開催される。前回大会覇者の佐久間朱莉（23＝大東建託）は20日、プロアマ戦後「コースが違うので全然実感がない。違う試合に来た感じ」と苦笑いを浮かべた。愛知・中京GC石野Cで行われた前回大会では初日から首位を守る完全優勝でツアー2勝目を挙げた。舞台を袖ケ浦CC袖ケ浦Cに移した今年、自身初の同一大会連覇を狙う。袖ケ浦CC袖ケ浦Cは絞