今国会で初となる党首討論がおこなわれました。野党側は中東情勢を受けた補正予算案の編成をめぐり、高市総理の“判断の遅れ”を追及しています。午後3時から始まった、今国会、初の党首討論。焦点の一つとなったのが、「補正予算案の編成」です。国民民主党玉木雄一郎 代表「ガソリン代の補助の延長、あるいは夏場の電気代・ガス代対策など、3兆円程度の補正予算を速やかに編成すべきだと思います」高市総理「規模感、そし