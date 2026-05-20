20日、参議院憲法審査会において、れいわ新選組・奥田ふみよ議員が改憲反対を訴えた。【映像】奥田議員、怒りの“猛抗議”の瞬間（実際の様子）奥田議員はまず、当日のテーマであった合区制度の議論に対し、「本日は、一票の格差について意見表明ということになっている。一票の格差の問題も重要なテーマであるということは認識しているが、しかし、なぜ何回も合区制度ばかり話し合うのだろうか？ しかも、今このタイミングで